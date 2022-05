Bedrageridømte fængslet for igen at svindle ældre

I den tidligere sag blev de to mænd den 3. februar idømt hver to år og seks måneders ubetinget fængsel. Men de blev ikke straks sendt til afsoning og fortsatte altså ifølge politiet deres forbrydelser.

De blev dømt for at have franarret især ældre kvinder omkring seks millioner kroner. Pengene brugte de på fester, dyrt tøj og designermøbler.

Ofrene fik at vide, at de talte med en medarbejder i Skat. Derefter udleverede de følsomme oplysninger, som gjorde, at mændene tilegnede sig flere millioner kroner.

Under retssagen kom det frem, at de to bedragere målrettet ringede efter kvinder med navne som Else, Herdis eller Esther. Navne på personer, der typisk er lidt oppe i årene.

Den oprindelige efterforskning blev af politiet kaldt for ”Sweet Talk” - netop fordi de ældre var blevet ført på afveje af den indsmigrende tale.