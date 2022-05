To hollandske bomtrawlere anmeldt for ulovligt fiskeri i Nordsøen

Fiskeriminister Rasmus Prehn (S) kalder det ”fuldstændigt uacceptabelt, at hollandske bomtrawlere sejler i dansk farvand og fisker ulovligt”.

- Derfor er jeg meget tilfreds med, at Fiskeristyrelsen efter længere tids hårdt arbejde igen har fået fat i endnu en hollandsk bomtrawler og politianmeldt vedkommende for grove overtrædelser af fiskerilovgivningen, siger ministeren i pressemeddelelsen.

En bomtrawler er et fiskefartøj, der bruger et trawl, som slæbes over havbunden.

Det hollandske fartøj fiskede i et yngleområde for rødspætter kaldet ”Rødspættekassen”, der går fra Hirtshals i nord, gennem Jammerbugt til Hanstholm og videre mod syd langs den jyske vestkyst.