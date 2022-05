Politiet: Knivstikkerier i København hænger sammen

Begge blev bragt til Rigshospitalet, hvor de i løbet af morgenen begge blev erklæret uden for livsfare.

- Vi mener, at de to knivstikkerier hænger sammen, men vi kender ikke motivet, og vi ved ikke, om de to forurettede kender hinanden, siger politiets centrale efterforskningsleder Jens Skovbjerg.

Han fortæller videre, at politiet har afhørt en del vidner, som dog ikke har kunnet kaste lys over, hvad der er sket eller hvorfor.

I første omgang mente politiet, at der kunne være tale om to grupper, der var stødt sammen.