53-årig kvinde sigtes for knivdrab på mand i Frederikshavn

En 53-årig kvinde bliver søndag fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for at have dræbt en 56-årig mand i Frederikshavn lørdag eftermiddag.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

Lørdag klokken 16.46 fik politiet en anmeldelse om et knivstikkeri i en lejlighed på Markedsvej. Her blev den 56-årige fundet dræbt.