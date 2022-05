Ung mand blev kørt på Riget med to knivstik i ryggen

Knivstikket kan have været en del af en konflikt mellem to grupperinger.

- Det er muligvis to grupperinger, som er stødt sammen, men det er endnu lidt for tidligt at sige, siger Henrik Brix.

Hvis nogen har været vidne til overfaldet, opfordres de imidlertid af Københavns Politi til at henvende sig på politiets telefonnummer 114.

Også fredag var der knivstik at berette om fra København.

To yngre mænd blev stukket ned henholdsvis på Christiania og ved Blågårds Plads på Nørrebro.

Søndag 1. maj blev en 17-årig dreng stukket i benet på Nørrebro.