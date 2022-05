56-årig mand er dræbt af knivstik i Frederikshavn

Nordjyllands Politi arbejder lørdag aften på en adresse på Markedsvej i Frederikshavn.

Her forventer politiet at skulle arbejde resten af aftenen og natten for at klarlægge, hvad der er sket.

Der er anholdt to kvinder på henholdsvis 53 og 30 år. Derudover har politiet anholdt to mænd, som er henholdsvis 24 og 33 år.

- De er truffet enten på den adresse eller i nær tilknytning til den adresse, siger Poul Fastergaard.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt for vagtchefen at oplyse, hvorvidt politiet forventer at fremstille alle fire anholdte i grundlovsforhør søndag.