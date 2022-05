Sergent dømt i sag om blufærdighedskrænkelse

Samme ord udtalte han ifølge vidnet ved en anden episode, hvor han havde skubbet hende ned på en seng.

- Det er en person, der har al magt i gruppen. Hvis man er på den dårlige side af ham, kan han give en de mest nederen opgaver. Det er meget styrende, sagde hun i retten.

Kvinden fortalte også, at hun har haft behov for psykologhjælp til at bearbejde oplevelserne.