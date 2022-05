Anklagere har forbudt spionchefs forsvarere at videregive breve

Snart er det fem måneder siden, at den tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste blev anholdt af betjente fra PET i Københavns Lufthavn.

Lars Findsen er sigtet for i ni tilfælde at have overtrådt en sjældent anvendt bestemmelse i straffeloven. Han beskyldes for at have lækket statshemmeligheder.

I 70 dage sad Lars Findsen varetægtsfængslet, inden Østre Landsret midt i februar besluttede at løslade ham.

Imidlertid skal fredagens retsmøde om uenigheden om efterforskningen ifølge anklagemyndigheden foregå bag lukkede døre. Vicestatsadvokat Torben Thygesen henviser blandt andet til statens forhold til fremmede magter.