Politiagent sat ind i efterforskning af kvindedrab i park

Ved et møde 30. marts i år fortalte han agenten om, hvordan han kom af med den kniv, han havde brugt på aftenen. Efterfølgende tilstod han ifølge politiet drabet over for agenten.

Den 28-åriges forsvarer protesterer under grundforhøret mod brugen af politiagent. Han henviser blandt andet til sigtedes menneskerettigheder og siger, at det vil blive et hovedtema i den videre retssag.

Manden blev sigtet for drabet torsdag og anholdt i fængslet. Ved retsmødet fredag er der blevet nedlagt navneforbud i sagen.