Sigtelse: Gravide Louise Borglit døde efter 11 knivstik

En 28-årig mand nægter sig skyldig i at have dræbt Louise Borglit, der døde i november 2016. Det siger han i et grundlovsforhør ved Retten i Glostrup fredag.

Gravide Louise Borglit blev stukket med kniv, da hun var ude at gå med sin søsters hund i Elverparken i Herlev for fem et halvt år siden.

Ifølge sigtelsen blev hun stukket med en kniv 11 gange. Kniven ramte den 32-åriges kvinde bryst, ryg, skuldre og balle. Derudover blev hun ramt af snit i nakken, i hovedet og på benet.