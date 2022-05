Om aftenen den 4. november 2016 tog 32-årige Louise Borglit sin søsters hund med på en gåtur i Elverparken i Herlev. Men hun kom ikke hjem igen.

Den gravide kvinde blev i stedet fundet livløs i parken.

Fem et halvt år senere er en 28-årig mand nu blevet sigtet for at have dræbt kvinden. Det skete torsdag, og fredag formiddag bliver han stillet for en dommer ved Retten i Glostrup.