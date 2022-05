Mor fra Syrien har tilstået støtte til IS – men sag står i stampe

- Det er superærgerligt, at der ikke er sket noget. Min klient vil gerne have en afklaring, og der er også et hensyn at tage til hendes børn, siger advokat Mette Grith Stage.

Torsdag har en dommer i Retten i Esbjerg igen forlænget varetægtsfængslingen. Den udløber 2. juni.

I Syd- og Sønderjyllands Politi vil man ikke kommentere advokatens skuffelse over politiets håndtering af sagen.

”Sagen efterforskes, og da der er tale om en verserende sag, der behandles for lukkede døre, har vi ikke yderligere”, skriver en kommunikationsrådgiver i en mail.

Mette Grith Stage siger, at hun vil blive ved med at presse på hos politiet.

- På et eller andet tidspunkt vil jeg overveje at bede retten om at drage den konsekvens, at der skal ske løsladelse, fordi det ikke går stærkt nok, siger hun.