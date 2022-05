Omfattende brand i etageejendom i Vanløse opstod i taget

Politiet har tidligere oplyst, at den udbrændte boligblok ikke står til at redde, og at hele etageejendommen skal jævnes med jorden.

Brancheorganisation for forsikrings- og pensionsselskaber, F&P, har tidligere oplyst, at det kommer til at koste mellem 200 og 300 millioner kroner at genopføre boligerne.

F&P regner med, at genopbygningen kommer til at tage mellem to og tre år.