Journalist tiltales for at have krænket 31 børn

Endvidere anklages manden for i seks tilfælde at have begået voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje.

Og oveni kommer så en tiltale om en stor mængde børneporno.

Manden har tidligere erkendt besiddelse af børneporno. Men han nægter andre af forholdene i den omfattende sag - herunder krænkelse af sine egne døtre. Det oplyser anklager Lise Frandsen fra Midt- og Vestsjællands Politi til TV2 Øst.

Tidligere har det været fremme, at en del af børnene er bosiddende i USA. Under dække af falske profiler fik han børnene til at foretage seksuelle handlinger på sig selv og andre, hævdes det.