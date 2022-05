Den oprindelige efterforskning blev af politiet kaldt for ”Sweet Talk” - netop fordi de ældre var blevet ført på afveje af den indsmigrende tale.

Vicepolitiinspektør ved Københavns Politi Peter Reisz bekræfter, at der tidligere har været en sag på dem, og at de fik nys om, at de var begyndt deres bedrageri igen.

- Vi finder nogle enkelte sager, hvor vi kan se, at de er i gang. Hvor det er dem, der står bag.

- Og derfor begynder vi en efterforskning for at finde dem, og så har vi været ude at anholde dem, fortæller han.