Byret skal afgøre stridspunkter i sag om Lars Findsen

Men hvad han konkret beskyldes for at have gjort, er hemmeligt. Hidtil har domstolene besluttet, at offentligheden ikke må kende til detaljer i den opsigtsvækkende sag.

Det står dog klart, at Lars Findsen nægter at have overtrådt straffeloven.

Inden anholdelsen havde betjente i PET i flere måneder overvåget deres tidligere chef. Der skete blandt andet aflytninger, har flere medier tidligere berettet.