20-årig kvinde i kritisk tilstand efter ulykke ved Aars

- Kvinden prøver så at bremse eller undvige og ender med at køre over i den modsatte vejbane, siger vagtchef Jesper Sørensen til B.T.

Den 20-årige kvinde blev efterfølgende fløjet til Aarhus Universitetshospital i Skejby.

To andre personer var impliceret i ulykken. En 18-årig kvinde er umiddelbart uden for livsfare, mens en 43-årig kvinde slap for alvorlige skader. Det skriver mediet.

Den 18-årige blev fragtet til hospitalet med politieskorte.

De pårørende til alle tre er blevet underrettet.