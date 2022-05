Brøndby-hooligan nægter voldtægter: Det var gensidigt

- Det har været et gensidigt seksuelt forhold, siger den 29-årige om et af ofrene, som er cirka ti år yngre end ham.

Drengen skal han ugentligt have begået overgreb på i flere år. Han skal på et tidspunkt også have slået ham med et aluminiumskosteskaft, der knækkede, og givet ham to trykspark i hovedet, mens han lå ned.

- Det lyder voldsomt. Det har jeg ikke gjort, nej. Det kan jeg på det kraftigste afvise, siger han og tilføjer:

- Fodbolddrenge bruger jo ikke redskaber. Det er sådan, vores selvforståelse er.