Kommune har indgået forlig efter lærers seksuelle overgreb

Forliget betyder, at kommunen og skolen anerkender et ansvar i sagen.

- Vi er glade og tilfredse over, at sagen slutter på den her måde uden at skulle igennem en lang og opslidende retssag, siger advokaten.

Mens byretten fandt den tidligere idrætslærer skyldig i flere voldtægter af pigen, gik landsretten i 2020 en anden vej.

Her blev han frifundet for anklagen om voldtægt, men derimod dømt for at have haft samleje vaginalt og analt med en mindreårig.

Han blev ifølge TV2 Øst også dømt for at have krænket flere andre mindreårige piger på skolen i Dianalund.

Foruden de seksuelle forhold blev han også kendt skyldig i flere tilfælde af blufærdighedskrænkelse, forsøg på besiddelse af børneporno og vidnetrusler.