Fodgænger blev påkørt: Dansk bandemedlem anholdt i Tyskland

Et bandemedlem, der er mistænkt for at have påkørt en tilfældig fodgænger under en biljagt i København, er blevet anholdt i Tyskland.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse onsdag.

Der er tale om en 28-årig mand, der tirsdag blev pågrebet af tysk politi i lufthavnen i Hamborg.

- Vi havde indikationer på, at den 28-årige mistænkte var på vej til at flygte til Tyrkiet via Hamborg, og derfor anmodede vi tysk politi om at bistå med at anholde ham, siger vicepolitiinspektør Knud Hvass, der er leder af Afdelingen for organiseret kriminalitet i Københavns Politi, i pressemeddelelsen.