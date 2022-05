21-årig er anklaget for at køre betjent ned i høj fart

Ifølge anklageskriftet er den 21-årige tiltalt for 38 lovovertrædelser.

Mange af dem er overtrædelser af færdselsloven. Men der er også overtrædelser af våbenloven og verbale overfald på betjente.

Desuden er han anklaget for at have efterladt betjenten hårdt såret efter påkørslen.

Ved påkørslen skulle den 21-årige have kørt mindst 80 kilometer i timen frem mod rødt lys.

Betjenten stod i krydset og forsøgte at lægge såkaldte stop sticks ud på vejen for at punktere dækkene og derved stoppe bilen.