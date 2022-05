- Vi har fra et tidligt tidspunkt set mod udlandet, fordi der var en række indikationer på, at hun havde forladt landet og var i god behold, siger vicepolitiinspektør Brian Belling i pressemeddelelsen.

- Det fik vi heldigvis bekræftet her til aften, da vi i tæt samarbejde med vores belgiske kolleger kunne spore pigens lokation til et lokaltog.

Politiet har holdt efterforskningen tæt til kroppen, men det har der været en god forklaring på, siger Brian Belling.

- I en efterforskning som denne kan det være ødelæggende, hvis vi for tidligt lægger os fast på ét spor – både i vores efterforskning og i det, som vi fortæller offentligheden om vores fremskridt.

- Derfor håber jeg på forståelse for, at det har været nødvendigt at holde efterforskningskortene meget tæt i denne sag, lyder det.