Landsretten har frifundet Don Ø for millionerstatning til FCK

De to tidligere chefer i Parken Sport & Entertainment (PSE) formand Flemming Østergaard og direktør Jørgen Glistrup slipper for at betale millionerstatning til selskabet trods dom for kursmanipulation.

Det skriver Børsen.

De blev i 2017 begge kendt skyldige i at have handlet med selskabets aktier for at manipulere aktiekursen. Begge var en del af PSE, selskabet bag fodboldklubben FC København, på daværende tidspunkt.