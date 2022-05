Midaldrende kvinde fængslet i tys-tys plejehjemssag

Ifølge lokale medier drejer sagen sig angiveligt blandt andet om nogle mistænkelige indlæggelser, som er sket fra plejecenteret. Det har politiet dog hverken villet be- eller afkræfte.

Af hensyn til efterforskningen af sagen blev kvinden nemlig fængslet for såkaldt dobbeltlukkede døre ved et retsmøde den 15. marts. Det betyder, at hverken oplysningerne om efterforskningen eller sigtelsen mod kvinden må offentliggøres.

Retsbogen fra Retten i Randers, som Ritzau har fået aktindsigt i, er da også blottet for al information om sagen. Kun kvindens identitet fremgår, og den må ikke røbes.