Forsvarer kræver lys over muligt pres i sag om Mette F.-dukke

Anført af advokat Ulrik Sjølin argumenterer forsvarerne for, at politiet skal oplyse eller efterforske, hvem der egentlig anmeldte sagen i første omgang.

- Lige nu er det omgærdet af mystik og hemmeligholdelse. Det kan ikke nytte noget i en straffesag, siger han.

- Der er da en forskel på, om anmelder er hr. og fru Jensen, en politibetjent eller en fra statsmagten, siger Ulrik Sjølin og påpeger, at der kan ske en magtfordrejning, hvis for eksempel Statsministeriets departement bruger politiet som et politisk redskab.