Anklager: Hooligan tiltalt for voldtægter har psykopatiske træk

Det er grusomme anklager, som specialanklager Morten Frederiksen tirsdag morgen har læst op i Retten i Glostrup.

Voldtægter, grov vold, trusler og forskellige seksuelle overgreb er blandt sagens 46 anklagepunkter mod en 29-årig Brøndby-hooligan. Flere af ofrene er ligeledes fra hooliganmiljøet.

Undervejs i oplæsningen af anklageskriftet forlader flere af tilhørerne lokalet. En kvinde er i tårer. Anklageren stopper halvvejs for at tage et glas vand. Senere forlader tre mænd lokalet og råber på vej ud, at den tiltalte er en ”lille møgluder”.