Politi er uden klar viden om forsvundne Omras opholdssted

- Alle oplysninger om Omras færden kan potentielt være afgørende for efterforskningen. Måske sidder der personer med en viden, som de ikke finder vigtig, men oftest viser det sig, at mange forskellige informationer giver et bedre billede af, hvad der er sket, siger Brian Belling.

Den 13-årige pige beskrives som værende 160-165 centimeter høj. Hun er mørk i huden og har langt brunt hår. Da hun forsvandt, bar hun sandsynligvis på en sort skuldertaske.