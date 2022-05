Politiet efterlyser 28-årig for påkørsel af fodgænger

De to er sigtet efter straffelovens bestemmelse om at flygte fra et trafikuheld, hvor der er personskade. Den ene er derudover sigtet for at have tiltvunget sig cyklen og for at have brugt den uden at have fået lov.

Politiet tror ikke på de to mænds forklaring om, hvem der kørte bilen, og efterlyser altså nu Erhan Onaran.

Erhan Onaran var i øvrigt i februar involveret i en anden kriminalsag. To mænd blev ved den lejlighed varetægtsfængslet.

Den ene mand blev fængslet for at have truet Erhan Onaran med en pistol og for at have slået Onaran i ansigtet med pistolen.

Den anden mand blev sigtet for sammen med Onaran at have angrebet den første mand og forsøgt at stikke ham med en kniv.

Det retsmøde foregik for lukkede døre, og detaljerne om sagen er derfor indtil videre ikke tilgængelige for offentligheden.