To mænd overså afspærring og kørte direkte ind i lastbil

De to mænd, der nu er i kritisk tilstand, sad henholdsvis på fører- og passagersædet i bilen, der kørte ind i lastbilen. Den anmeldelse tikkede ind hos politiet klokken 00.10.

Sydmotorvejen var spærret et par timer efter ulykken. Vagtchefen oplyser, at der er helt ryddet op og åbnet for trafik tirsdag morgen.

De pårørende til de tilskadekomne er ved at blive underrettet.