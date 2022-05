Thailandsk kvinde sigtet for at bestille attentat på dansk mand

De to kvinder og nevøen sidder nu fængslet.

Den 24-årige nevø, der angiveligt blev hyret til at udføre attentatet, erkendte under en afhøring, at han var blevet betalt af kvinden for at gå med til at udføre angrebet.

Den danske mand og kvinden har tidligere været bosiddende i Danmark, hvor de ifølge Bangkok Post har fået to børn sammen.

Mediet skriver videre, at hun havde forsøgt at få sat en skilsmisse i stand, som den 63-årige dansker siden havde afvist. Det havde fået hende til at opsøge veninden, der ifølge Bankkok Post tidligere var blevet sigtet for noget lignende.