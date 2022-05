Kvinde anholdt efter brandattentat mod rådhus

- Når man sæter ild til et sted, og man ved, at der er mennesker derinde, så er det naturligvis meget, meget alvorligt, siger David Eckert.

På rådhuset var medlemmerne af kommunalbestyrelsen samlet til byrådsmøde, da angrebet skete. Ifølge David Eckert var de to gerningsmænd dog næppe klar over, at der var et byrådsmøde netop i dag.

- Motivet er angiveligt en uoverensstemmelse mellem de to og forvaltningen i kommunen, siger vagtchefen.

De to gerningsmænd medbragte en sportstaske, som var fyldt med brandbar væske. Ifølge vagtchefen var der tale om 10 flasker husholdningssprit.