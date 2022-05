Politiet mangler mange brikker i sag om forsvundet 13-årig

Derfor arbejder politiet med en stribe forskellige hypoteser i sagen.

Det oplyser Brian Belling, vicepolitiinspektør og leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet ved Københavns Politi mandag kort før klokken 13.

Afdelingen for personfarlig kriminalitet efterforsker sager om drab, voldtægt, røverier, vold og trusler. At sagen ligger i netop den afdeling, betyder dog ikke med sikkerhed, at den 13-årige pige er blevet udsat for en forbrydelse.

- Det er typisk, at denne type sager ligger hos os. Vi har kompetencer til at efterforske mange veje samtidig, og mange grupper arbejder med forskellige hypoteser. Men lige nu ved vi ikke, hvad der er sket, siger Brian Belling.