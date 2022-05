Konstabel følte sig beluret af sergent, mens hun tissede

Kvinden finder sergentens adfærd grænseoverskridende.

- Det er en person, der har al magt i gruppen. Hvis man er på den dårlige side af ham, kan han give en de mest nederen opgaver. Det er meget styrende, siger hun.

Hun forklarer, at hun har haft behov for psykologhjælp til at bearbejde sine oplevelser.

Sergenten nægter sig skyldig i anklagerne.

Han siger, at han ganske rigtig tabte tålmodigheden med kvinden, da hun var gået ind i bussen for at tisse. Han kiggede ind ad vinduet, men hævder at han ikke kunne se andet end en nakkestøtte.

Om episoden på værelset har han forklaret, at det ”bare var for sjov, det var en joke”. Kvinden har selv gjort lignende over for ham og sagt: ”Er det nu?”, hævder den tiltalte.

Han mener ikke, at han har krænket nogen, hverken med sine handlinger eller sit sprogbrug.

Der falder dom i sagen på onsdag.