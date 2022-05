Ministerium kalder irakere for bedragere i sag i Højesteret

Nogle af irakerne har forsøgt at få penge fra de britiske myndigheder for den selv samme militære operation. Og så er det bedrageri, mener advokaten.

Desuden er der uoverensstemmelser mellem, hvad der er blevet sagt til en lokal avis, til en dansk retsmediciner og til landsretten, lyder det fra advokaten. Det har været en pengemaskine, mener han.

- Forklaringerne har været orkestreret af bagmænd i Irak, som har tjent penge på at rejse sådan nogle sager, siger Peter Biering. Kulturen kan forklare det, lyder det.

- Irakerne har en forhandlingskultur, hvor man fortæller de versioner, man mener giver størst fordel i en aktuel situation, hævder han.

Samme angreb på troværdigheden var et tema, da sagen blev behandlet af landsretten. Men her mente dommerne dog, at der var bevis for blandt andet slag og spark i et irakisk fængsel. Og at Danmark ikke gjorde, hvad man burde for at holde øje med, hvad der skete med de tilfangetagne.