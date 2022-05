Sergent nægter krænkelse af kvinder: Det var bare en joke

Sergenten anklages blandt andet for at have krænket en kvindelig konstabel på hendes værelse i lejren i Bagdad.

Her skal han ifølge anklageskriftet have taget fat i kvinden, skubbet hende ned på en seng og derefter lukket og låst døren. Herefter skal han have sagt: ”Er det nu?”.

Den tiltalte erkender bemærkningen, og at der var en seksuel undertone. Men den var ikke ment som hverken krænkende eller truende, lyder det.

- Det var for sjov. For mig var det bare en joke.

- Man knalder ikke inden for hegnet, lyder det fra den tiltalte, der i retten er kortklippet og iført en hvid T-shirt.