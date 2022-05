Herningenser hackede sig til tusindvis af intime billeder

Hovedparten af ofrene var mellem 15 og 18 år, da de blev udsat for hacking.

Manden var også anklaget for at have presset og truet nogle af kvinderne til at forsyne ham med nye billeder af sig selv i seksuelle situationer.

I tre tilfælde har det efter anklagemyndighedens opfattelse haft karakter af en voldtægt, idet manden skal have presset kvinderne til at røre ved sig selv og indføre fingre i skeden foran kameraet.