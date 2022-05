Brandvæsen reddede kvinde og hund ud af villabrand

Ifølge B.T. er det meste af overetagen på villaen i to etager brændt ned.

TV2 Østjylland skriver, at brandvæsenet har valgt at lave en kontrolleret nedbrænding af huset, og det forventer at være til stede på adressen et godt stykke op ad formiddagen.

- Der er meget indbo i huset, så vi vælger at sige, vi laver en kontrolleret nedbrænding, i stedet for at hælde 50.000 liter drikkevand på det, siger operationschef i Østjyllands Brandvæsen Steen Bøje til den lokale tv-station.

Politiet vurderer ikke, at der er røggener i forbindelse med nedbrændingen.

Årsagen til branden er ifølge både B.T. og TV 2 Østjylland uvis. Den skal brandtekniske undersøgelser senere sige mere om.