Bror til forsvundet 13-årig: Nogen må have taget hende

Familien til den 13-årige pige fra København, som nu er forsvundet på tredje døgn, er overbevist om, at hun ikke er taget væk af egen fri vilje.

Det fortæller pigens voksne bror til Ekstra Bladet.

- Vi ved, at nogen må have taget hende. Det er slet ikke hende at stikke af. Hvorfor skulle hun det? Vi er sikre på, at hun er blevet kidnappet, siger han til avisen.