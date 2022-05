Politiet mangler konkrete steder at søge efter savnet teenagepige

- Problemet er, at vi ikke har nogen steder at søge efter hende. Vi kan ikke sende en patrulje hen til et konkret område og lede efter hende, fordi vi ikke aner, hvor vi skal sætte den ind, siger Anders Lykkegaard.

Ifølge efterforskningslederen har politiet modtaget enkelte henvendelser fra borgere, der mener at have set pigen, men det har ikke ført til opklaring indtil videre.

- Vi har stadig en efterforskning i gang, og vi ser, om vi kan lukke nogle hypoteser ned, i forhold til hvordan hun er taget afsted, siger efterforskningslederen.