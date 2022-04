To indsatte er stukket af fra det lukkede fængsel Renbæk Fængsel i Sønderjylland nær Skærbæk. Det skete onsdag.

De er lørdag stadig på fri fod, oplyser Kriminalforsorgen til Ekstra Bladet.

Kriminalforsorgen bekræfter hændelsen over for Ritzau. Myndigheden er i gang med at undersøge de nærmere omstændigheder omkring flugten.