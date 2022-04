Motorcyklist kørte 250 kilometer i timen på Amager

Motorcyklisten blev standset og anholdt i Københavns politikreds klokken 00.15, men var forinden kommet i politiets søgelys i Hvidovre.

Københavns Vestegns Politi satte således efter motorcyklisten i Hvidovre klokken 23.19, og herefter fortsatte han til Amager.

Vanvidskørsel omfatter blandt andet overskridelser af hastighedsgrænsen på mere end 100 procent.

Spirituskørsel med en promille over 2,00 regnes også for vanvidskørsel.

Siden 31. marts 2021 har politiet haft mulighed for at beslaglægge et køretøj på stedet, hvis der er tale om vanvidskørsel.