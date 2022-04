Ifølge den centrale efterforskningsleder involverer eftersøgningen endnu ikke patruljehunde eller eksempelvis helikopter. Til gengæld leder politiets almindelige patruljer efter pigen.

- Hver gang nogen er forsvundet, sætter vi vores patruljer til at søge.

- Derudover forsøger vi at afdække, hvorfor pigen er forsvundet, og hvor hun eventuelt kan befinde sig. Og det er vi endnu ikke kommet nærmere, fortæller Eskild Brodersen.

Københavns Politi fortalte natten til lørdag, at det ikke er normalt for den 13-årige pige at bryde en aftale. Politiet ser derfor med stor alvor på sagen og har talt med både hendes familie og venner.