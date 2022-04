Kosovo-indsatte kan få to årlige statsbetalte besøg

For selv om de indsatte opholder sig langt fra dansk jord, har de nemlig ret til at afsone under forhold, der svarer til forholdene i danske fængsler.

Tidligere på ugen kom det frem, at justitsminister Nick Hækkerup (S) har underskrevet en traktat, der betyder, at Danmark kan leje 300 pladser i et fængsel i Kosovo. Nærmere bestemt i byen Gjilan. Det er nu op til Folketinget, om aftalen skal endeligt vedtages.

I Danmark får indsattes pårørende støtte til turen til fængslet. I Kosovo skal man selv betale. Men to gange om året kan en indsat dog søge om at få den danske statskasse til at betale for turen for to pårørende.