To mænd anholdt efter knivstikkeri i Nykøbing Sjælland

To mænd er anholdt efter et knivstikkeri i Nykøbing Sjælland. Det skriver Ekstra Bladet.

Offeret, en 30-årig mand har været i kritisk tilstand, men er nu stabil, oplyser politiet til avisen.

Anmeldelsen indløb klokken 19.40 fredag aften.

- Anmeldelsen går på, at flere personer skulle være oppe at slås, og at der også skulle være en kniv involveret, fortæller vagtchef Thomas Hartman fra Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.