En 12-årig pige er fredag afgået ved døden, efter at hun torsdag blev ramt af en bil på Sæbygårdvej ved Sæby.

Det bekræfter politiet over for Ritzau.

Ifølge Jesper Koldstoft, der er leder for Skoledistrikt Syd i Frederikshavn Kommune har det kommunale kriseberedskab fredag været på pigens skole for at hjælpe både elever og personale, siger Jesper Koldstoft til TV2 Nord.