Samtidig erkendte udlændingeminister Mattias Tesfaye, at det sandsynligvis bliver meget svært at finde et politisk flertal for en ny placering.

»Derfor risikerer Kærshovedgård, som det ser ud nu, at blive liggende,« sagde ministeren til TV MidtVest.

Det tolker Venstre som et tegn på, at regeringen har droppet valgløftet om at etablere et særskilt udrejsecenter for de udvisningsdømte kriminelle.

Partiets udlændingeordfører Mads Fuglede (V) har for nylig kaldt Mattias Tesfaye i samråd for at få en redegørelse.