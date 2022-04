Bandefolk sigtet efter påkørsel af fodgænger under biljagt

Københavns Politi har anholdt to personer og sigtet dem for at flygte fra en trafikulykke, som fandt sted på Nørrebro langfredag.

Politiet mener, at der var gang i en biljagt på Tagensvej, som endte med, at den ene bilist mistede herredømmet og ramte en fodgænger.

De to anholdte er ifølge politiet en del af det københavnske bandemiljø. De er sigtet efter en bestemmelse i straffeloven for at stikke af fra en trafikulykke, hvor der er sket personskade, fortæller vicepolitiinspektør Knud Hvass.