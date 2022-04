10 mænd dømt for at stå bag stort narkonetværk

Retssal F4 er proppet til randen, da dommeren Christina Breinstrup torsdag afsiger dom over ti mænd i Retten i Glostrup.

De ti mænd i alderen 23 til 50 år er tilsammen blevet idømt 117,5 års fængsel for i fællesskab at have indsmuglet og distribueret 101 kilo kokain, 138 kilo hash og 125 kilo amfetamin til forskellige adresser på Sjælland og i Aarhus-området i en periode på fem måneder i 2020.