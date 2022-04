To politifolk bliver alene om at skulle i retten i Tibet-sag

Afgørelsen kommer, efter at Tibetkommissionen 28. marts kom med sin endelige beretning i sagen.

I sagen er Henrik Oryé og Claus Hjelm Olsen under anklage for at have afgivet falsk forklaring i retten. Det skal være sket i 2013, hvor de to var indkaldt som vidner i en sag anlagt af seks demonstranter mod Københavns Politi.

Omdrejningspunktet for sagen var et kinesisk statsbesøg i 2012, hvor demonstranter blev forhindret i blandt andet at vifte med tibetanske flag, så det kunne ses af den kinesiske delegation.