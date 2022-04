Fem mænd kendt skyldige i sag om bandedrab og våben

Gerningsmændene var bevæbnet med blandt andet en maskinpistol, og retten har fundet det bevist, at de havde til hensigt at slå ihjel, men ikke nødvendigvis at dræbe dem alle.

Det mislykkedes dog imidlertid, da de tre personer nåede at løbe væk. Fire mænd var også tiltalt for et andet drabsforsøg, men det er de frifundet for.

Bare fem døgn senere - den 8. april - blev en 22-årig mand dræbt på en parkeringsplads i Husum i København. Han blev ramt af flere skud fra både maskinpistol og en pistol, mens han sad i en bil. Fire af mændene er kendt skyldige i drab. De er i alderen 25-42 år.

En af de tiltalte har et danskklingende navn, og han er hverken medlem af eller tilknyttet gruppen LTF, mener retten. Han har heller ikke været en del af hverken drab eller drabsforsøg.